Вандалы испортили баннеры на Аллее славы в Сасове. Об этом пишет издательство «
Неизвестные также украли рекламные щиты с улицы Пушкина, разбили плафоны фонарей на Проспекте Свободы и вытоптали территорию рядом с «Монументом Славы железнодорожникам всех поколений», которую собирались благоустраивать.
Администрация города заявила в полицию о краже дорожных знаков и рекламных баннеров. Около объектов благоустройства планируют установить камеры.
Плафоны для светильников и разорванные плакаты отремонтируют или заменять на новые.