В Сараевском районе грабители напали на двух пенсионеров

В Рязанской области грабители напали на двух пенсионеров. Об этом пишет издательство «
В селах Саравеского района ходили люди в масках и пытались проникнуть в жилища.
В Ягодновском селе злоумышленники смогли выбить дверь. Угрожая пенсионерке, они ударили ее несколько раз по голове и похитили из дома деньги.
«Мы предупредили людей о том, чтобы были как можно осторожнее, — говорит глава Ягодновского поселения Владимир Тырин. — При появлении подозрительных лиц просим их сразу же звонить в полицию».
Отмечается, что делом занимаются правоохранительные органы.