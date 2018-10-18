Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:23, 18 октября 2018 394
 0    0

В Сараевском районе грабители напали на двух пенсионеров

В Сараевском районе грабители напали на двух пенсионеров

В Рязанской области грабители напали на двух пенсионеров. Об этом пишет издательство «Пресса».

В селах Саравеского района ходили люди в масках и пытались проникнуть в жилища.

В Ягодновском селе злоумышленники смогли выбить дверь. Угрожая пенсионерке, они ударили ее несколько раз по голове и похитили из дома деньги.

«Мы предупредили людей о том, чтобы были как можно осторожнее, — говорит глава Ягодновского поселения Владимир Тырин. — При появлении подозрительных лиц просим их сразу же звонить в полицию».

Отмечается, что делом занимаются правоохранительные органы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
18:02, 18 октября 2018
ГК «Доступное жилье» рассказала рязанцам о новом формате загородного строительства «поселок в поселке»
17:27, 18 октября 2018
В рязанскую колонию пытались подбросить пакет с амфетамином
17:04, 18 октября 2018
Сотрудники «Рязаньэнерго» провели урок электрограмотности в православной гимназии
16:37, 18 октября 2018
В рязанской филармонии наградили лучших сельхозработников области. Фото
15:52, 18 октября 2018
Любимов потребовал провести массовые проверки в рязанских учебных заведениях
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Новый стандарт. Специалисты рассказали о защите семян кукурузы

Новый стандарт. Специалисты рассказали о защите семян кукурузы

Раньше за фунгицидную защиту отвечал препарат Максим® XL, однако сейчас ему на смену приходит новый продукт.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:09, 5 октября 2018 27 847
Маршрутка с пассажирами влетела в автобус под Тверью, погибли более десяти человек 2
14:28, 15 октября 2018 26 558
Житель Полян поймал в Оке 49-килограммовую рыбу 2
16:06, 15 октября 2018 22 589
Сотрудники Росгвардии избили беременную россиянку из-за лампочки. Видео 10
21:36, 9 октября 2018 19 958
В Рязани загорелась Академия ФСИН 1
18:08, 7 октября 2018 16 669
В Рязани маршрутка сбила пешехода. Видео
Все новости
Голосования

Вы любите собирать грибы?

Окончание опроса: 26.10.2018
Архив голосований
Форум