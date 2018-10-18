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11:42, 18 октября 2018 292
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В Рязанской области продавщица украла из магазина сто тысяч рублей выручки

В Рязанской области продавщица украла из магазина сто тысяч рублей выручки

В Сараях продавщица украла из магазина выручку в сто с половиной тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Владелец магазина по продаже кормов для домашних животных заметил накопившуюся недостачу в несколько десятков тысяч рублей и обратился в полицию.

Оперативники установили, что недостача возникла с начала июня. «В минусе» накопилась сумма в сто с половиной тысяч рублей.

Выяснилось, что деньги украла 44-летняя жительница Сараевского района.

Женщина периодически забирала часть выручки, затем возвращала деньги, чтобы «недостача не была заметна».

В отношении продавщицы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 160 УК РФ. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.


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