В Рязанской области продавщица украла из магазина сто тысяч рублей выручки

В Сараях продавщица украла из магазина выручку в сто с половиной тысяч рублей. Об этом сообщила
Владелец магазина по продаже кормов для домашних животных заметил накопившуюся недостачу в несколько десятков тысяч рублей и обратился в полицию.
Оперативники установили, что недостача возникла с начала июня. «В минусе» накопилась сумма в сто с половиной тысяч рублей.
Выяснилось, что деньги украла 44-летняя жительница Сараевского района.
Женщина периодически забирала часть выручки, затем возвращала деньги, чтобы «недостача не была заметна».
В отношении продавщицы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 160 УК РФ. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.