В рязанской филармонии наградили лучших сельхозработников области. Фото

В рязанской филармонии наградили лучших сельхозработников области. Торжественная церемония прошла, в четверг, 18 октября.
Зампред правительства региона Виталий Артемов пожелал рязанцам удачи, добра и здоровья. «Вашим трудом мы обязаны всем успехам на селе. Благодаря вам можно гордиться нашим успехам в растениеводстве и животноводстве», — отметил он.
Также Артемов подчеркнул, что в области продолжают активно внедрять современные технологии и обновлять инфраструктуру. После этого он отметил отличившихся представителей отрасли правительственными наградами и ценными подарками.
По словам парламентария Михаила Кривцова, аграрии Рязанской области — профессионалы и высококлассные специалисты.
«В наших селах трудятся люди, которые не просто знают, что делать на земле, но и могут выращивать на ней высококачественные продукты. Эти труженики имеют высокие награды и звания», — заключил политик.
Помимо Артемова и Кривцова награды и ценные подарки присутствующим вручил министр сельского хозяйства области Дмитрий Филиппов.
Напомним, в этот же день в рязанском минсельхозе