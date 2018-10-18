В Горроще из-за некачественного ремонта крыши едва не взорвался дом. Об этом сообщили в сюжете ГТРК «Ока».
Причиной ЧП в доме №24 по улице Гоголя стало
Известно, что рабочие не установили отливы и сломали канализационный стояк.
По словам рязанцев, газ начал скапливаться на чердаке. Специалисты прекратили подачу топлива и отметили, что система требует серьезной переделки.
«Обращались сначала в Горгаз. Они сказали, что в вашем доме работает комиссия. Как она решит, так и будет. Сослались на управляющую компанию. Управляющая компания вообще не в курсе никаких дел. Там сослались на фонд капитального ремонта, который делал крышу и все это поломал. И вот так они теперь все по кругу и «пинают» друг на друга, — рассказал репортерам житель дома Сергей Нестеров.
Напомним, в начале октября жители дома