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13:09, 18 октября 2018 1 660
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В Горроще из-за некачественного ремонта крыши едва не взорвался дом

В Горроще из-за некачественного ремонта крыши едва не взорвался дом

В Горроще из-за некачественного ремонта крыши едва не взорвался дом. Об этом сообщили в сюжете ГТРК «Ока».

Причиной ЧП в доме №24 по улице Гоголя стало отсутствие вытяжек для газа.

Известно, что рабочие не установили отливы и сломали канализационный стояк.

По словам рязанцев, газ начал скапливаться на чердаке. Специалисты прекратили подачу топлива и отметили, что система требует серьезной переделки.

«Обращались сначала в Горгаз. Они сказали, что в вашем доме работает комиссия. Как она решит, так и будет. Сослались на управляющую компанию. Управляющая компания вообще не в курсе никаких дел. Там сослались на фонд капитального ремонта, который делал крышу и все это поломал. И вот так они теперь все по кругу и «пинают» друг на друга, — рассказал репортерам житель дома Сергей Нестеров.

Напомним, в начале октября жители дома пожаловались на просевшую крышу.


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