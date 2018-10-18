На храме возле рязанского училища ВДВ появился купол

В среду, 17 октября, на храме в честь Георгия Победоносца, который находится на территории десантного училища, возвели купол. Об этом сообщил
Мероприятие посетили преподаватели заведения во главе с начальником генерал-майором Алексеем Рагозиным, курсанты и духовенство.
Перед установкой крест на куполе освятил ключарь Борисо-Глебского собора протоиерей Георгий Аверин. Он выразил надежду, что с постройкой храма духовные ценности в училище будут продолжать утверждаться, а курсанты будут стараться строить свою жизнь на христианских началах.
Закладка храма-часовни состоялась год назад. В учебном заведении проходят беседы со священниками, по возможности курсанты и преподаватели посещают богослужения в Борисо-Глебском соборе.
Фото с сайта Рязанской епархии