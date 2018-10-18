Сотрудники «Рязаньэнерго» провели урок электрограмотности в православной гимназии

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» провели урок электрограмотности в православной гимназии во имя святителя Василия Рязанского. Энергетики рассказали детям о жизненно важных правилах электробезопасности и на примере робота-тренажера показали, как оказывать доврачебную помощь.

На занятии, прошедшем в формате общения, присутствовали более тридцати учеников 1-4 классов. Ведущий инженер службы производственной безопасности и производственного контроля «Рязаньэнерго» Николай Ларин объяснил, как следует себя вести в охранных зонах ЛЭП, почему запрещены игры вблизи энергообъектов.

Школьники задали вопросы о том, как правильно обращаться с электроприборами в быту и получили ответы с разъяснениями.

После этого дети смогли отработать навыки оказания помощи на специальном манекене-тренажере и «оживить» пострадавшего от электричества.

В финале занятия энергетики раздали ученикам памятки по электробезопасности и пригласили поучаствовать в интернет-конкурсе «Электрознания и призомания», который стартовал 1 октября и продлится до 1 марта 2019 года в девяти регионах операционной ответственности МРСК Центра и Приволжья.

Узнать более подробную информацию и ознакомиться с правилами можно в группе « Электропатруль » «ВКонтакте» и на сайте компании в разделе «Потребителям. Основы электробезопасности».

Здесь же можно оставить заявку на проведение внеклассных часов по электробезопасности. С начала года специалисты филиала провели более 240 таких уроков в школах и оздоровительных лагерях области.

«Сотрудники „Рязаньэнерго“ всегда готовы принять заявки от педагогов на проведение занятий электрограмотности или мероприятий по теме энергосбережения в образовательных учреждениях. С запросом также можно обратиться в пресс-службу по телефонам +7 (4912)20-42-28, 20-44-28», — напомнили в пресс-службе филиала.