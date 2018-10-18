«Сбербанк» и ВТБ создадут авиакомпанию для региональных перевозок. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет газета «
Соответствующее поручение банкам дали в правительстве еще в начале года. В настоящее время разрабатывают бизнес-план и определяют облик будущей авиакомпании. Пассажиропоток планируется на уровне 6-10 млн человек в год.
При этом пока неизвестно, какова будет доля обоих банков и кто еще может стать акционером.
Отмечается, что авиакомпания появится не ранее 2019 года.