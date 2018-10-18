С начала года рязанских курильщиков оштрафовали почти на 400 тысяч. Специалисты областного управления
За 9 месяцев 2018 года выявили факты нарушения на 51 объекте. За курение в неположенном месте к ответственности привлекли 11 виновных лиц.
За несоблюдение ограничений торговли сигаретами возбудили 20 дел о правонарушениях по статье 14.53 части 1 КоАП.
За продажу несовершеннолетнему табачной продукции составили один протокол.
Общая сумма штрафов составила 359 600 рублей.
Все материалы дел направили в суд.