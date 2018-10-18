Рязанцы помогли полицейским задержать грабителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратились жители одного из домов по улице Интернациональной. Они заметили, что во дворе дома неизвестный открыл капот «семерки», которая принадлежит их соседу.
Жители дома пытались их окна своей квартиры криками спугнуть мужчину, на что тот ответил угрозами. Злоумышленник отсоединил аккумулятор и скрылся.
Оперативники уголовного розыска опросили очевидцев и владельца автомобиля ВАЗ-2107. Со слов рязанцев удалось составить портрет злоумышленника, по которому полицейские узнали 24-летнего молодого человека, который ранее уже привлекался за кражу.
Сотрудники полиции разыскали и задержали злоумышленника. В ходе предварительного расследования выяснилось, что задержанный причастен еще к одному хищению — он украл из квартиры своего отца шуруповерт.
Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ и части 1 статьи 161 УК РФ, по которым ему грозит до четырех лет лишения свободы.