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10:02, 18 октября 2018 1 464
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Роскачество проверило светлое пиво

Роскачество проверило светлое пиво

Роскачество проверило 40 торговых марок светлого пива. Результаты опубликованы на сайте организации.

Продукцию исследовали по 35 параметрам качества и безопасности.

«Напитки 11 торговых марок соответствуют всем требованиям качества и безопасности, а также положениям опережающего стандарта Роскачества. В основном это напитки, произведенные в России, один — в Чехии», — отмечается в сообщении.

Пятибалльные оценки получило пиво:

  • Amstel (5.35);
  • «Халзан» (5.33);
  • Heineken (5.31);
  • Stella Artois (5.3);
  • «Три медведя» (5.3);
  • Krušovice Imperial (5.29);
  • Bavaria (5.28);
  • Faxe (5.28);
  • Krušovice (5.28);
  • Löwenbräu (5.28);
  • Zlaty Bazant (5.28);
  • «Ярпиво Янтарное» (5.26);
  • Holsten (5.24);
  • Carlsberg (5.22);
  • Gösser (5.19);
  • Tuborg green (5.14);
  • «Охота» (5.11);
  • «Золотая бочка» (5.08);
  • Velkopopovicky Kozel (5.02);
  • Efes (5.02).

В рейтинг попала продукция Москвы и Московской области (12), Санкт-Петербурга (6), Нижегородской (2), Ярославской (6), Тульской (3), Самарской (2), Калужской (4), Ивановской областей (1), Башкортостана (1), Татарстана (2), а также из Чехии (1).


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