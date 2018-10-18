Роскачество проверило светлое пиво

Роскачество проверило 40 торговых марок светлого пива. Результаты опубликованы на
Продукцию исследовали по 35 параметрам качества и безопасности.
«Напитки 11 торговых марок соответствуют всем требованиям качества и безопасности, а также положениям опережающего стандарта Роскачества. В основном это напитки, произведенные в России, один — в Чехии», — отмечается в сообщении.
Пятибалльные оценки получило пиво:
- Amstel (5.35);
- «Халзан» (5.33);
- Heineken (5.31);
- Stella Artois (5.3);
- «Три медведя» (5.3);
- Krušovice Imperial (5.29);
- Bavaria (5.28);
- Faxe (5.28);
- Krušovice (5.28);
- Löwenbräu (5.28);
- Zlaty Bazant (5.28);
- «Ярпиво Янтарное» (5.26);
- Holsten (5.24);
- Carlsberg (5.22);
- Gösser (5.19);
- Tuborg green (5.14);
- «Охота» (5.11);
- «Золотая бочка» (5.08);
- Velkopopovicky Kozel (5.02);
- Efes (5.02).
В рейтинг попала продукция Москвы и Московской области (12), Санкт-Петербурга (6), Нижегородской (2), Ярославской (6), Тульской (3), Самарской (2), Калужской (4), Ивановской областей (1), Башкортостана (1), Татарстана (2), а также из Чехии (1).