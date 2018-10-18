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14:39, 18 октября 2018 1 212
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Родителей керченского стрелка оштрафуют на 500 рублей за воспитание сына

Родителей керченского стрелка оштрафуют на 500 рублей за воспитание сына

Родителей Владислава Рослякова, который устроил взрыв к политехническом колледже в Керчи, оштрафуют на 500 рублей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщают «Известия».

По словам собеседника издания, на родителей оформлен протокол об административном правонарушении, однако его вручат им только после похорон сына, который покончил с собой после страшной трагедии.

Напомним, по словам Рослякова-старшего, с Владом было тяжело общаться на тему учебы. Он ничего не рассказывал про колледж, а друзей там у него не было.

Мужчина подчеркнул, что не знал об увлечении сына компьютерными играми, но про любовь к оружию ему было известно.

По последним данным, в результате взрыва и стрельбы в колледже погиб 21 человек.

Фото «Керчь.FM»


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