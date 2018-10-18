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15:31, 18 октября 2018 1 138

«Ресторан 62» подарит рязанцам двадцатипроцентную скидку на меню при проведении корпоративов

«Ресторан 62» подарит рязанцам двадцатипроцентную скидку на меню при проведении корпоративов

«Ресторан 62» подарит рязанцам скидку в 20% на меню при проведении корпоративов. Также гостям предлагают провести новогодний банкет в ресторане русской кухни с яркой праздничной программой и выступлением артистов. На него действует акция: две тысячи рублей с человека.

В праздничное меню включены мясные, рыбные и овощные закуски, не менее трех салатов, горячие блюда, фрукты. Алкогольные и безалкогольные напитки можно принести с собой или заказать в ресторане по цене от 400 рублей.

Четырехчасовая новогодняя программа включает выступление сказочных персонажей — Деда Мороза и Снегурочки. Также гостей ожидают конкурсы, сюрпризы и дискотека.

«Ресторан 62» находится в центре города — на Первомайском проспекте, 62-а и работает каждый день с 9:00 до 23:00, а в пятницу и субботу — до последнего гостя. Комплексные обеды доступны по будням с 12:00 до 16:00.

Для брони и получения более подробной информации можно позвонить по телефонам: +7 (900) 606-57-35 (управляющая Наталья) и 522-888.

За новостями можно следить в группе «ВКонтакте».


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