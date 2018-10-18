«Ресторан 62» подарит рязанцам двадцатипроцентную скидку на меню при проведении корпоративов

«Ресторан 62» подарит рязанцам скидку в 20% на меню при проведении корпоративов. Также гостям предлагают провести новогодний банкет в ресторане русской кухни с яркой праздничной программой и выступлением артистов. На него действует акция: две тысячи рублей с человека.
В праздничное меню включены мясные, рыбные и овощные закуски, не менее трех салатов, горячие блюда, фрукты. Алкогольные и безалкогольные напитки можно принести с собой или заказать в ресторане по цене от 400 рублей.
Четырехчасовая новогодняя программа включает выступление сказочных персонажей — Деда Мороза и Снегурочки. Также гостей ожидают конкурсы, сюрпризы и дискотека.
«Ресторан 62» находится в центре города — на
Для брони и получения более подробной информации можно позвонить по телефонам:
За новостями можно следить в