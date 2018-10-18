Посетительница новомичуринского кафе украла шубу администратора

У женщины, которая работает администратором в кафе Новомичуринска, украли меховой жилет. 42-летняя пострадавшая обратилась в полицию, сообщила
Пропажу шубы стоимостью 30 тысяч рублей женщина заметила, когда собралась уходить домой.
Прибывшие на место оперативники посмотрели записи с камер и заметили, что жилетку забрала одна из посетительниц кафе. После этого злоумышленница уехала на такси.
Подозреваемую разыскали, ей оказалась 39-летняя местная жительница. В отношении задержанной возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.