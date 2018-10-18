От Солженицына-учителя к писателю. RZN.info публикует проект о жизни нобелевского лауреата в Рязани

В 2018 году исполняется 100 лет со дня рождения русского писателя и нобелевского лауреата Александра Солженицына. 12 лет своей жизни он провел в Рязани.
Об этих годах, о том, как учитель Солженицын стал писателем, о местах, превратившихся благодаря ему в часть истории мировой литературы — проект RZN.info — Солженицын в Рязани.
Спецроект рассказывает, как писатель впервые побывал в Рязани, почему после ссылки приехал именно в этот город, как устроился учителем во вторую гимназию, сколько зарабатывал и где жил.
В работе использованы фотографии, рукописи Солженицына, архивные материалы. Спонсор спецпроекта — ГК «Зеленый сад».