Названы самые прибыльные профессии в России

По итогам первого квартала 2018 года самой высокооплачиваемой в России стала финансовая сфера. Об этом пишет «
Средний заработок работников финансовой сферы составил 87 991 рубль, что превышает общероссийский показатель вдвое.
Средняя зарплата по России за полугодие составила 42 521 рубль или 36 993 рубля после вычета подоходного налога.
По данным специалистов, самые высокие зарплаты в Центральном и Дальневосточном округах — 53 406 рублей и 52 759 рублей соответственно.
На третьем месте оказался Северо-Западный федеральный округ (48 654 рубля).
Меньше всего зарплаты составили в Северо-Кавказском округе — 26 251 рубль, в Южном и Приволжском федеральных округах — 30 703 и 30 882 рубля соответственно.