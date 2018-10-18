На директора рязанского предприятия возбудили дело за невыплату зарплаты

На директора рязанского предприятия возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ за невыплату зарплаты. Об этом сообщил
По данным следствия, с марта 2017 года по апрель 2018 года руководитель ОАО «Агрокомплект» не платит своему работнику заработную плату. В результате он задолжал своему сотруднику более 120 тысяч рублей.
По уголовному делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и другие работники организации, перед которыми имеется задолженность по зарплате.