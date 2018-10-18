Клиенты «Сбербанка» смогут обменять бонусы «Спасибо» на билеты в кино или рубли

Для клиентов «Сбербанка» стали доступны новые возможности по списанию и обмену бонусов «Спасибо» в рамках программы лояльности. Теперь их можно обменять на билеты в кино или рубли.
В программе участвуют более 300 кинотеатров 112 городов России. Бонусами можно списать до 99% стоимости билета, а на рублевую часть оплаты начислятся бонусы в размере 2,5% от суммы.
Списать бонусы на билеты можно прямо на сайте «Спасибо от Сбербанка» на портале «Впечатления» или в мобильном приложении программы. Для этого нужно выбрать во вкладке «Кино» нужный город, кинотеатр и удобный сеанс.
Клиенты, достигшие максимального уровня в программе лояльности, смогут обменять бонусы на рубли. Сделать это можно на сайте программы или в мобильном приложении по курсу 1 бонус = 0,5 рублей. В месяц для обмена доступны 10 тысяч бонусов.
«Для нас важно повышать вовлеченность наших клиентов в программу лояльности. Для этого мы постоянно расширяем возможности участников программы по использованию бонусов. Уже сейчас самые лояльные участники могут не только менять бонусы „Спасибо“ на услуги партнеров, но и конвертировать их в рубли», — сказал гендиректор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев.