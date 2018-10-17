Житель Старожиловского района вырастил 40 кустов конопли в огороде. Об этом сообщила
Оперативники узнали о том, что во дворе частного дома у 55-летнего мужчины растут «странные растения».
Отмечается, что мужчина не вызывал никаких ни у местных жителей, ни у сотрудников правоохранительных органов, вел себя на улицах спокойно.
Полицейские осмотрели дом подозреваемого и обнаружили за двухметровом забором 40 кустов конопли.
Также в сарае хранилась высушенная смесь, а в гараже развешенные кусты. Видимо, это был первый урожай с незаконной «плантации».
Кроме того, мужчина хранил 193 грамма марихуаны и 337 граммов конопли. Наркотики изъяли, злоумышленника задержали.
В отношении него возбудили уголовные дела по части 1 статьи 231 УК РФ и по части 2 статьи 228 УК РФ.