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11:49, 17 октября 2018 863
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Житель Старожиловского района вырастил 40 кустов конопли в огороде

Житель Старожиловского района вырастил 40 кустов конопли в огороде

Фото: Pixabay.com

Житель Старожиловского района вырастил 40 кустов конопли в огороде. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники узнали о том, что во дворе частного дома у 55-летнего мужчины растут «странные растения».

Отмечается, что мужчина не вызывал никаких ни у местных жителей, ни у сотрудников правоохранительных органов, вел себя на улицах спокойно.

Полицейские осмотрели дом подозреваемого и обнаружили за двухметровом забором 40 кустов конопли.

Также в сарае хранилась высушенная смесь, а в гараже развешенные кусты. Видимо, это был первый урожай с незаконной «плантации».

Кроме того, мужчина хранил 193 грамма марихуаны и 337 граммов конопли. Наркотики изъяли, злоумышленника задержали.

В отношении него возбудили уголовные дела по части 1 статьи 231 УК РФ и по части 2 статьи 228 УК РФ.


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