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19:19, 17 октября 2018 732
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В Захаровском районе полностью заработал новый животноводческий комплекс

В Захаровском районе полностью заработал новый животноводческий комплекс

Фото: Издательство «Пресса»

В Захаровском районе полностью заработал новый животноводческий комплекс в ЗАО «Победа». Об этом пишет издательство «Пресса».

Гендиректор предприятия Вячеслав Кабанов рассказал, что строительство помещений и установка оборудования обошлась в 300 млн рублей. По его словам, «все делали на собственные средства, которые получали от прибыли».

Когда производство достигнет проектной мощности, его будут обслуживать до восьми мастеров машинного доения и три-четыре скотника. Это в три раза меньше, чем при старом способе содержания коров. В каждом из двух цехов смогут обслуживать более 500 дойных коров.

«Мы убедились, что новое производство имеет свои преимущества перед старыми технологиями», — сказал Алексей Трепалин, руководитель колхоза имени Ленина в Старожиловском районе.


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