В Захаровском районе полностью заработал новый животноводческий комплекс в ЗАО «Победа». Об этом пишет издательство «
Гендиректор предприятия Вячеслав Кабанов рассказал, что строительство помещений и установка оборудования обошлась в 300 млн рублей. По его словам, «все делали на собственные средства, которые получали от прибыли».
Когда производство достигнет проектной мощности, его будут обслуживать до восьми мастеров машинного доения и три-четыре скотника. Это в три раза меньше, чем при старом способе содержания коров. В каждом из двух цехов смогут обслуживать более 500 дойных коров.
«Мы убедились, что новое производство имеет свои преимущества перед старыми технологиями», — сказал Алексей Трепалин, руководитель колхоза имени Ленина в Старожиловском районе.