В Скопине благоустроили городской парк

В Скопине в городском парке культуры и отдыха завершили последний этап благоустройства. Об этом пишет издательство «
Там отремонтировали две входные группы, полностью реконструировали танцевальную площадку, отреставрировали сцену, заасфальтировали дорожки, заменили бордюры, установили лавочки, добавили несколько новых элементов, уложили покрытие на спортивной площадке.
«По городскому парку мы сделали тот необходимый минимум, который позволит скопинцам всех возрастов проводить там время. Условия для этого созданы», — рассказал замлавы городской администрации по строительству и жилищно-коммунальным вопросам Александр Докукин.
Он рассказал, что теперь там удобно гулять и пожилым людям, и семьям с детьми, можно заниматься оздоровительным бегом и ходьбой. «Площадка и сцена идеально подходят для проведения праздников и культурных акций», — отметил он.