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18:12, 17 октября 2018 139
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В Шиловском районе начнут производить школьный мел

В Шиловском районе начнут производить школьный мел

В Шиловском районе начнут производить школьный мел. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Минэкономразвития России одобрило заявку правительства Рязанской области о включении ООО «Лесновская мануфактура» в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития.

Заявку региона на создание ТОСЭР в Лесновском городском поселении Шиловского района направили в федеральный центр в рамках исполнения майских указов Владимира Путина об увеличении количества высокопроизводительных рабочих мест по поручению губернатора Рязанской области Николая Любимова.

Первым резидентом территории опережающего развития стало ООО «Ока-пласт». Предприятие расширит производство пластиковых папок, объем вложений составит 70 млн рублей. Там планируется создать 180 новых рабочих мест.

Вторым резидентом ТОСЭР стало ООО «Лесновская мануфактура». В планах «Лесновской мануфактуры» открыть в Лесном предприятие по производству школьного мела. Объем инвестиций составит десять млн рублей.


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