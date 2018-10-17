В Шиловском районе начнут производить школьный мел. Об этом сообщил
Минэкономразвития России одобрило заявку правительства Рязанской области о включении ООО «Лесновская мануфактура» в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития.
Заявку региона на создание ТОСЭР в Лесновском городском поселении Шиловского района направили в федеральный центр в рамках исполнения майских указов Владимира Путина об увеличении количества высокопроизводительных рабочих мест по поручению губернатора Рязанской области Николая Любимова.
Первым резидентом территории опережающего развития стало ООО «Ока-пласт». Предприятие расширит производство пластиковых папок, объем вложений составит 70 млн рублей. Там планируется создать 180 новых рабочих мест.
Вторым резидентом ТОСЭР стало ООО «Лесновская мануфактура». В планах «Лесновской мануфактуры» открыть в Лесном предприятие по производству школьного мела. Объем инвестиций составит десять млн рублей.