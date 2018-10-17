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19:00, 17 октября 2018 588
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В Рязанской области выбрали лучший МФЦ

В Рязанской области выбрали лучший МФЦ

В Рязанской области выбрали лучший МФЦ. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Подведение итогов конкурса на лучший многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг региона прошло в среду, 17 октября.

Отмечается, что Рязанская область входит в группу регионов с высокой эффективностью организации предоставления услуг по принципу «одного окна».

В ежегодном конкурсе на лучший МФЦ жюри учитывало такие показатели, как количество оказанных услуг одним специалистом, профессионализм и универсальность сотрудников, стаж их работы, отсутствие жалоб со стороны посетителей, продолжительность ожидания приема, создание условий для маломобильных групп и ряд других.

Обладателем Гран-при стала сотрудница Касимовского территориального отдела МФЦ региона Ольга Ивакина, которая также заняла первое место в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ».

«Лучшим МФЦ» признано Новомичуринское подразделение Пронского территориального отдела МФЦ Рязанской области. Кроме того, в ходе мероприятия лучших сотрудников центров отметили знаками «240 лет Рязанской губернии».

Победители представят Рязанскую область на всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России».


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