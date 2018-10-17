В Рязани пройдет кастинг для шоу Первого канала. Об этом сообщили в группе «
Для проекта «Лучше всех!» с Максимом Галкиным ищут детей от 3 до 12 лет.
«Если ваш ребенок проявляет экстраординарные способности к творчеству, спорту или науке. Если он лучше других поет, танцует, стоит на голове, показывает фокусы, чеканит мяч или умеет делать что-то яркое и удивительное. Если он комфортно чувствует себя в диалоге со взрослым, мечтает о большой сцене и готов принять участие в проекте Первого канала, то это точно его шанс!», — говорится в сообщении.
Желающих записаться на кастинг попросили позвонить по телефону: