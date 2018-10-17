В Рязани из-за аномальной погоды убавили отопление

В Рязани из-за аномальной погоды понизили уровень отопления на 20%. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Отмечается, что подачу тепла снизили во всех городских объектах. Температуру теплоносителя увеличат при похолодании.
Во вторник, 16 октября, к теплоносителю подключили также
И.о. главы администрации Сергей Карабасов сообщил, что монтаж завершен, потребителй обеспечили теплом.
«В целях сокращения сроков строительства и обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на длительный период, были использованы полимерные трубопроводы», — говорится в сообщении.
Напомним, отопительный сезон в Рязани
Жители домов на Лесопарковой улице последние несколько лет жаловались на холод в домах. Три деревянные двухэтажки должны были подключить к центральному отоплению в течение двух недель, из-за капитального ремонта теплотрассы улицу