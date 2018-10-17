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12:28, 17 октября 2018 1 482
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В Рязани из-за аномальной погоды убавили отопление 3

В Рязани из-за аномальной погоды убавили отопление

В Рязани из-за аномальной погоды понизили уровень отопления на 20%. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Отмечается, что подачу тепла снизили во всех городских объектах. Температуру теплоносителя увеличат при похолодании.

Во вторник, 16 октября, к теплоносителю подключили также три дома по улице Лесопарковой. Там построили более 500 метров тепловых сетей и реконструировали две тепловые камеры.

И.о. главы администрации Сергей Карабасов сообщил, что монтаж завершен, потребителй обеспечили теплом.

«В целях сокращения сроков строительства и обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на длительный период, были использованы полимерные трубопроводы», — говорится в сообщении.

Напомним, отопительный сезон в Рязани стартовал 25 сентября. Тепло в многоквартирных домах дали 1 октября.

Жители домов на Лесопарковой улице последние несколько лет жаловались на холод в домах. Три деревянные двухэтажки должны были подключить к центральному отоплению в течение двух недель, из-за капитального ремонта теплотрассы улицу перекрыли на три недели.


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