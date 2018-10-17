В Москве задержали вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина. Об этом на
Нахлупина обвинили во взяточничестве.
Как отметил Аксенов, ведутся следственные действия в отношении должностных лиц и ряда структур.
Он подчеркнул, что это государственные комитеты дорожного хозяйства и конкурентной политики Республики Крым, служба автомобильных дорог Республики Крым, предприятия «Крымэнерго», «Крымгазсети».
По его словам, местные органы окажут «все необходимое содействие правоохранителям».
Фото правительства Крыма