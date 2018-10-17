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16:57, 17 октября 2018 675
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Участника резонансного убийства десятилетней давности в Рыбновском районе досрочно освободили

Участника резонансного убийства десятилетней давности в Рыбновском районе досрочно освободили

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Участника резонансного убийства десятилетней давности Александра Савченкова в Рыбновском районе досрочно освободили. Суд удовлетворил ходатайство подсудимого в среду, 17 октября.

По версии следствия, 5 июня 2009 года в поселке Дивово Рыбновского района между семьями Савченковых и Решетковых произошла ссора из-за бизнеса по продаже кур. Отец с сыном выстрелили в голову Виталию Решеткову, который позже скончался в больнице. Также травмы получил его брат Денис.

Версия свидетелей, о том, что зачинщиками конфликта стала семья Решетковых, которая напала на конкурентов с ножом, не подтвердилась.

Суд признал Савченкова виновными по статье 111 части 4 УК РФ. Мужчина получил наказание в виде 12 лет колонии строго режима, которое позже снизили до 10 лет.

Эта история широко обсуждалась в федеральных и рязанских СМИ. Журналисты, следившие за делом, считали, что Савченковы превысили самооборону и просили президента Владимира Путина пересмотреть дело и смягчить приговор.

По словам матери осужденного, до смертельного конфликта Решетковы неоднократно нападали на них и избивали семью, возбуждались несколько уголовных дел. Она отметила, что после одного из конфликтов, правоохранители предложили купить им травматические пистолеты .

На заседании выяснилось, что во время заключения Савченков работал санитаром и получил профессию повара. В колонии он заработал 103 тысячи рублей, которые отправлял на выплату компенсации потерпевшим.

Суд также учел, что преступник положительно характеризовался в течение всего наказания, принес свои извинения за совершенное преступление и после наказания «намерен приносить пользу обществу».

Постановление не вступило в законную силу. Потерпевший уже высказал намерение его обжаловать.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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