Рязанским учителям предложили провести экоуроки о сохранении редких животных

Учителям Рязанской области предложили присоединиться к проекту, который создали WWF России и движение ЭКА. Педагоги могут провести для школьников разных классов урок на тему «Сохранение редких видов животных и растений».
Ученикам нужно будет рассказать о значении биологического разнообразия, роли редких видов животных и растений в природе, а также о том, что нужно делать для их сохранения.
Материалы для урока можно бесплатно скачать на
Учителям, которые проведут занятие и пришлют соответствующие фотографии, получат диплом участника общероссийского проекта и благодарственное письмо в адрес школы. Лучшие фото с проведенных уроков попадут во всероссийский онлайн-альбом.
Более подробную информацию можно получить у представителя WWF России Дмитрия Горшкова (