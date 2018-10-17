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22:11, 17 октября 2018 404
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Рязанским учителям предложили провести экоуроки о сохранении редких животных

Рязанским учителям предложили провести экоуроки о сохранении редких животных

Учителям Рязанской области предложили присоединиться к проекту, который создали WWF России и движение ЭКА. Педагоги могут провести для школьников разных классов урок на тему «Сохранение редких видов животных и растений».

Ученикам нужно будет рассказать о значении биологического разнообразия, роли редких видов животных и растений в природе, а также о том, что нужно делать для их сохранения.

Материалы для урока можно бесплатно скачать на сайте. Каждый комплект содержит методическое пособие и видеогид, презентацию, набор материалов для выполнения интерактивных заданий и книжку-памятку с полезными советами.

Учителям, которые проведут занятие и пришлют соответствующие фотографии, получат диплом участника общероссийского проекта и благодарственное письмо в адрес школы. Лучшие фото с проведенных уроков попадут во всероссийский онлайн-альбом.

Более подробную информацию можно получить у представителя WWF России Дмитрия Горшкова (Dgorshkov@wwf.ru, +7 (987) 290-85-02) или у пресс-секретаря ЭКА Евгении Савиной (e.savina@ecamir.ru, +7 (906) 032-14-10).


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