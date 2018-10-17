Рязанец случайно убил мастера спорта по боксу

Рязанец случайно убил боксера. Инцидент произошел 1 июля, сообщил
Установлено, что 43-летний подозреваемый выпивал вместе с приятелями в кафе, когда к ним подошел потерпевший. 42-летний мужчина представился и заявил, что является заслуженным мастером спорта по боксу.
Обвиняемый не поверил новому знакомому, они поссорились и вышли на улицу для выяснения отношений.
Боксер замахнулся, однако рязанец успел ударить его в лицо. Потерпевший упал и ударился головой о бетонные ступеньки. С травмой его доставили в больницу, где он скончался через несколько дней.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ.