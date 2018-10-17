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9:59, 17 октября 2018 159
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Рязанец случайно убил мастера спорта по боксу 1

Рязанец случайно убил мастера спорта по боксу

Рязанец случайно убил боксера. Инцидент произошел 1 июля, сообщил сайт регионального СУ СКР.

Установлено, что 43-летний подозреваемый выпивал вместе с приятелями в кафе, когда к ним подошел потерпевший. 42-летний мужчина представился и заявил, что является заслуженным мастером спорта по боксу.

Обвиняемый не поверил новому знакомому, они поссорились и вышли на улицу для выяснения отношений.

Боксер замахнулся, однако рязанец успел ударить его в лицо. Потерпевший упал и ударился головой о бетонные ступеньки. С травмой его доставили в больницу, где он скончался через несколько дней.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ.


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