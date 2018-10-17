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8:11, 17 октября 2018 461
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Рязанцев вновь попросили помочь в поисках 52-летнего мужчины

Рязанцев вновь попросили помочь в поисках 52-летнего мужчины

Рязанцев вновь попросили присоединиться к поискам пропавшего в Шиловском районе 52-летнего Александра Липина. Соответствующее сообщение опубликовали в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань» «ВКонтакте».

Напомним, мужчина пропал еще 12 октября.

Добровольцев попросили одеться в непромокаемое, с собой взять фонари, теплые вещи, плащи или накидки от дождя, перекус и термос с чаем или кофе.

В среду, 17 октября, штаб будет работать с девяти утра по адресу: Рязанская область, Шиловский район, село Тырново. Координаты штаба: 54.469240, 41.031500.

Телефоны для связи: +7 (965) 714-57-37 (Нитка).

Приметы пропавшего: Рост: 165-168 см; Телосложение: нормальное; Цвет глаз: серые; Волосы: седые;

Был одет: зимняя камуфлированная куртка с меховым воротником, чёрная фуражка, спортивные штаны, силиконовые зелёные калоши.


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