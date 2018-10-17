Рязанцев вновь попросили помочь в поисках 52-летнего мужчины

Рязанцев вновь попросили присоединиться к поискам пропавшего в Шиловском районе 52-летнего Александра Липина. Соответствующее сообщение опубликовали в группе поисково-спасательного отряда «
Добровольцев попросили одеться в непромокаемое, с собой взять фонари, теплые вещи, плащи или накидки от дождя, перекус и термос с чаем или кофе.
В среду, 17 октября, штаб будет работать с девяти утра по адресу: Рязанская область, Шиловский район, село Тырново. Координаты штаба: 54.469240, 41.031500.
Телефоны для связи:
Приметы пропавшего: Рост: 165-168 см; Телосложение: нормальное; Цвет глаз: серые; Волосы: седые;
Был одет: зимняя камуфлированная куртка с меховым воротником, чёрная фуражка, спортивные штаны, силиконовые зелёные калоши.