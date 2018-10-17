Рязанцам представили экспозицию в честь «местного Дон-Кихота». Выставку приурочили к 165-летию историка, архивиста и музееведа Степана Яхонтова в среду.
Экспонаты историко-архитектурного музея-заповедника, среди которых старинные фото, книги, предметы быта, которые историк выкупал у крестьян, разместили во Дворце Олега Рязанского в кремле.
Украшением коллекции «Рязанский Дон-Кихот» стала предоставленная правнуком ученого Борисом Белоглазовым фамильная реликвия семьи — Библия конца XIX века.
«Это был потрясающе работоспособный человек, профессионал, который за свою жизнь он успел сделать столько, сколько нашим современникам и не снилось. На разработках таких людей, как Яхонтов, держится вся современная общественная мысль. Поэтому главная задача для нас сегодня — держать заданный им уровень профессионализма и ответственности», — заявил замдиректора по научно-методической работе госархива Рязанской области Дмитрий Филиппов.
Справка
Степан Яхонтов — выпускник Московской духовной академии, историк, краевед и архивист, а также председатель Рязанской губернской ученой архивной комиссии. Он родился в Пронском уезде Рязанской губернии 31 (19) декабря 1853 года. Был один из первых директоров Рязанского исторического музея. В городе он открыл Епархиальное Древлехранилище с предметами старины и создал региональный архив. Похоронен ученый на Скорбященском кладбище в Рязани.