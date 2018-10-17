Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:44, 17 октября 2018 270
 0    0

Рокотянская обсудила с рязанцами проблемы трудоустройства и дороги в Строителе

Рокотянская обсудила с рязанцами проблемы трудоустройства и дороги в Строителе

Во вторник, 16 октября, председатель гордумы Юлия Рокотянская провела личный прием граждан. На встрече с рязанцами также присутствовали сотрудники думы и горадминистрации.

Во время обсуждения проблемы трудоустройства Рокотянская отметила, что в Рязани есть потребность в квалифицированных кадрах. Она поручила сотрудникам мэрии разобраться в ситуации и по возможности оказать содействие в трудоустройстве людей.

Главе города также рассказали о проблемах доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями. Председатель общественной организации инвалидов «Хочу жить» Виталий Артемьев пожаловался на состояние дорог в Октябрьском районе, особенно в поселке Строитель.

В ответ Рокотянская поручила управлению благоустройства скорректировать дорожную карту по ямочному ремонту и добавить участки, на которые указал рязанец.

Кроме того, глава гордумы обратила внимание на образовавшуюся свалку у дома №10 по улице Гастелло, а другие вопросы, озвученные в ходе приема, взяла под личный контроль.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
9:44, 17 октября 2018
Рокотянская обсудила с рязанцами проблемы трудоустройства и дороги в Строителе
15:07, 16 октября 2018
Любимов распорядился наладить сотрудничество с Беларусью
12:03, 14 октября 2018
Евросоюз утвердит новые санкции против России
20:01, 13 октября 2018
Савичев покинет пост главы рязанского минтранса — СМИ 4
16:17, 12 октября 2018
Карабасов опустился в медиарейтинге глав ЦФО
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Новостройки со светлым будущим

Новостройки со светлым будущим

Мы побеседовали с гендиректором строительного союза «Светлый» о том, что происходит на рязанском рынке строящегося жилья.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:09, 5 октября 2018 27 740
Маршрутка с пассажирами влетела в автобус под Тверью, погибли более десяти человек 2
14:28, 15 октября 2018 24 808
Житель Полян поймал в Оке 49-килограммовую рыбу 2
16:06, 15 октября 2018 21 600
Сотрудники Росгвардии избили беременную россиянку из-за лампочки. Видео 8
21:36, 9 октября 2018 19 811
В Рязани загорелась Академия ФСИН 1
18:08, 7 октября 2018 16 604
В Рязани маршрутка сбила пешехода. Видео
Все новости
Голосования

Вы любите собирать грибы?

Окончание опроса: 26.10.2018
Архив голосований
Форум