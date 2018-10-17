Рокотянская обсудила с рязанцами проблемы трудоустройства и дороги в Строителе

Во вторник, 16 октября, председатель гордумы Юлия Рокотянская провела личный прием граждан. На встрече с рязанцами также присутствовали сотрудники думы и горадминистрации.
Во время обсуждения проблемы трудоустройства Рокотянская отметила, что в Рязани есть потребность в квалифицированных кадрах. Она поручила сотрудникам мэрии разобраться в ситуации и по возможности оказать содействие в трудоустройстве людей.
Главе города также рассказали о проблемах доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями. Председатель общественной организации инвалидов «Хочу жить» Виталий Артемьев пожаловался на состояние дорог в Октябрьском районе, особенно в поселке Строитель.
В ответ Рокотянская поручила управлению благоустройства скорректировать дорожную карту по ямочному ремонту и добавить участки, на которые указал рязанец.
Кроме того, глава гордумы обратила внимание на образовавшуюся свалку у дома №10 по улице Гастелло, а другие вопросы, озвученные в ходе приема, взяла под личный контроль.