«Рельеф-Центр» поддержал старт восьмого сезона рязанской НХЛ

Во вторник, 16 октября, в рязанском ДС «Олимпийский» стартовал восьмой сезон Ночной хоккейной лиги.
Компания «Рельеф-Центр» на протяжении нескольких лет является официальным партнером спортивного события и оказывает организаторам поддержку в его проведении.
В церемонии открытия нового сезона участвовал знаменитый советский хоккеист, двукратный Олимпийский чемпион и заслуженный мастер спорта Александр Кожевников.
А перед ее началом в фойе дворца спорта организовали развлекательную программу — здесь играла живая музыка, прогуливались белые медведи в хоккейной форме и работала выставка командных и личных призов.
В матче за Кубок открытия сезона встретились финалисты прошлого сезона — «Автоимпорт» и «Восход СУ-2″. Сильнее оказались хоккеисты из Касимова — 4:2.
В перерыве между матчами для болельщиков разыгрывали призы, один из которых вручил коммерческий директор компании „Рельеф-Центр“ Павел Голубев.
» «Рельеф-Центр» активно поддерживается развитие и популяризацию спорта и здорового образа жизни в регионе. Наши сотрудники регулярно принимают участие в крупных спортивных мероприятиях как городского, так и всероссийского масштаба", — отметили представители компании.