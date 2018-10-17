МТС запустила в Рязани акцию на подключение спутникового ТВ

Рязанцы смогут еще выгоднее подключить спутниковое ТВ от МТС. В рамках акции «Полгода за полцены» цену комплекта оборудования снизили, а для новых пользователей подготовили шестимесячную скидку на пакет телеканалов.
Теперь комплект с тарелкой в 0,6 м обойдется абонентам в 3 590 рублей, с тарелкой в 0,9 м — 4 000 рублей.
По условиям акции «Полгода за полцены», за 195 рублей в месяц пользователь спутникового ТВ от МТС получит пакет из 201 телеканала, включая популярные киноканалы.
Кроме того, каждый подключившийся полгода сможет бесплатно смотреть еще пять детских каналов и четыре канала для взрослых. Итого — 210 телеканалов за 195 рублей.
Подключить спутниковое ТВ по акции можно в любом салоне МТС, через агентов-распространителей, а также в интернет-магазине оператора.
При подключении все абоненты мобильной связи МТС получат дополнительный бонус: 20% от суммы, потраченной на «спутник», вернется на счет мобильного телефона.