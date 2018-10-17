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15:35, 17 октября 2018 759
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Движение по улице Трудовой перекроют почти на неделю

Движение по улице Трудовой перекроют почти на неделю

Движение транспорта по улице Трудовой перекроют с 18 до 24 октября. Об этом сообщил сайт администрации города.

С 8:00 18 октября до 0:00 24 октября рабочие будут ремонтировать теплотрассу.

Место ремонта огородят. Там установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Из-за перекрытия движение пассажирского транспорта организуют по следующей схеме:

  • автобусы маршрута №14 при движении из города будут следовать по улице Матросова, Ломоносова, Трудовой и далее по своему маршруту;
  • автобусы маршрута №68М2 при движении из центра города будут следовать до конечного остановочного пункта «ул. Разина» по своему маршруту, в обратном направлении по улице Телевизионной, Ломоносова и Трудовой, далее по своему маршруту.

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