Жителю Сапожковского района дали условный срок за покупку наркотиков через «Телеграм»

Жителя села Черная речка Сапожковского района приговорили к условному заключению за покупку наркотиков. Об этом сообщил
Известно, что 24-летний молодой человек заказал «синтетику» через Telegram. Получив сообщение с указанием места «закладки», осужденный забрал из тайника 1,14 грамма запрещенного вещества, с которым его и задержали полицейские.
В суде мужчина полностью признал свою вину. Его оштрафовали на пять тысяч рублей и приговорили к трехлетнему условному заключению с испытательным сроком в два года. Приговор в законную силу не вступил.
Отмечается, что в отношении распространителя наркотиков также возбудили уголовное дело.