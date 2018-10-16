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12:12, 16 октября 2018 145
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Жителю Сапожковского района дали условный срок за покупку наркотиков через «Телеграм»

Жителю Сапожковского района дали условный срок за покупку наркотиков через «Телеграм»

Жителя села Черная речка Сапожковского района приговорили к условному заключению за покупку наркотиков. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что 24-летний молодой человек заказал «синтетику» через Telegram. Получив сообщение с указанием места «закладки», осужденный забрал из тайника 1,14 грамма запрещенного вещества, с которым его и задержали полицейские.

В суде мужчина полностью признал свою вину. Его оштрафовали на пять тысяч рублей и приговорили к трехлетнему условному заключению с испытательным сроком в два года. Приговор в законную силу не вступил.

Отмечается, что в отношении распространителя наркотиков также возбудили уголовное дело.


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