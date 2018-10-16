Заключенного рязанского колонии осудят за нападение за охранника. Видео

В Рязанской области за нападение на охранника осудят 37-летнего жителя Адыгеи, отбывающего наказание в одной из колоний. Об этом сообщила
Мужчина отбывает в колонии строгого режима восьмилетний срок. В январе 2018 года мужчина перестал «выполнять законные требования сотрудника колонии» и требовал передать ему в камеру сигареты.
«Не добившись желаемого, осужденный ударил сотрудника колонии кулаком в лицо, причинив тому телесное повреждение. Кроме того, в результате преступных действий осужденного был нарушен нормальный ритм и деятельность исправительного учреждения», — говорится в сообщении.
Уголовное дело направили в суд, возбужденное по части 3 статьи 321, направили в суд.