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14:20, 16 октября 2018 676

В VELLCOM доме на Ленкома завершились фундаментные работы

В VELLCOM доме на Ленкома завершились фундаментные работы

На строительной площадке VELLCOM дома на Ленкома завершили фундаментные работы. Специалисты приступили к следующему этапу работ — возведению стен и перекрытий цокольных этажей.

В пресс-службе VELLCOM group подчеркнули: в зависимости от применяемых материалов, от того, насколько качественно и технически грамотно будет выполнен фундамент, зависит будущее дома, его долговечность и безопасность жильцов.

В доме на Ленкома использовали водонепроницаемый бетон марки W12 со специальными добавками. Отмечается, что даже если объект не будет контактировать с водой, бетон создаст дополнительный задел прочности всей конструкции и позволит продлить срок службы дома.

«Бетон испытывали в лабораторных условиях при помощи специальных приборов на отобранных пробах и контрольных образцах. Все испытания регламентированы строительными ГОСТами», — сообщили в пресс-службе компании.

Для закладки фундамента привлекали порядка 40 единиц техники и около 50 рабочих, которые уложили в теле плиты порядка 150 тонн арматуры.

Рязанцам также напомнили, что они еще могут приобрести недвижимость класса Бизнес+. Более подробную информацию о квартирах в доме на Ленкома можно получить по телефону отдела продаж VELLCOM group: +7 (4912) 300-707.


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