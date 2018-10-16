В Сапожке пара рецидивистов обокрала дачу. Об этом
Неизвестные разбили окно в доме 55-летней москвички и забрали бензотриммер, телевизор, водяной насос, утюг, радиоприемник и консервы.
Местные жители видели неподалеку от места кражи 38-летнего ранее судимого за кражу и грабеж мужчину и его 35-летнюю любовницу. Женщину также неоднократно привлекали к ответственности за кражу и оборот наркотиков.
«Полицейские разыскивали злоумышленника, но он постоянно менял место жительства, ночевал в полях в окрестностях поселка и направил все усилия, чтобы скрыться от сотрудников полиции», — отметили в пресс-службе.
Полицейские нашли подозреваемого после того, как он предложил жителю поселка купить бензотриммер. Оперативники задержали мужчину и его сожительницу. Как оказалось, она помогала ему вывозить краденное.
На злоумышленников завели уголовные дела по части 3 статьи 158 УК. Ии грозит до шести лет тюрьмы.