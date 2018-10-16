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13:36, 16 октября 2018 604
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В Сапожке пара рецидивистов обокрала дачу

В Сапожке пара рецидивистов обокрала дачу

В Сапожке пара рецидивистов обокрала дачу. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Неизвестные разбили окно в доме 55-летней москвички и забрали бензотриммер, телевизор, водяной насос, утюг, радиоприемник и консервы.

Местные жители видели неподалеку от места кражи 38-летнего ранее судимого за кражу и грабеж мужчину и его 35-летнюю любовницу. Женщину также неоднократно привлекали к ответственности за кражу и оборот наркотиков.

«Полицейские разыскивали злоумышленника, но он постоянно менял место жительства, ночевал в полях в окрестностях поселка и направил все усилия, чтобы скрыться от сотрудников полиции», — отметили в пресс-службе.

Полицейские нашли подозреваемого после того, как он предложил жителю поселка купить бензотриммер. Оперативники задержали мужчину и его сожительницу. Как оказалось, она помогала ему вывозить краденное.

На злоумышленников завели уголовные дела по части 3 статьи 158 УК. Ии грозит до шести лет тюрьмы.


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