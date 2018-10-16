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17:03, 16 октября 2018 298
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В Рязанской области появится новый праздник

В Рязанской области появится новый праздник

В Рязанской области установят новый праздник — День выпускников. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов на заседании правительства, которое прошло во вторник, 16 октября.

Решение о проведении в Рязанской области единого дня выпускника приняли по результатам опроса родителей и педагогической общественности в декабре 2017 года.

В ходе форсайт-сессии, состоявшейся в сентябре 2018 года, участники, разбившись на группы, обсудили формат проведения праздника, его содержание и этапы подготовительной работы.

«Подавляющее большинство опрошенных рязанцев поддержали предложение о проведении единого дня выпускника. Мы не можем проигнорировать мнение жителей региона, ссылаясь на финансовые или какие-либо другие трудности. Поэтому в 2019 году хотим организовать такой праздник, — сказал Любимов.

Предложения, поступающие от активистов, учтут и реализуют.

На заседании глава региона подчеркнул, что смысл проекта состоит не в том, чтобы «привести всех к единому знаменателю» и ввести какие-либо ограничения.

«Мы хотим сделать так, чтобы это был действительно праздник для всех наших выпускников и учителей, чтобы этот замечательный день запомнился на всю жизнь», — отметил политик.


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