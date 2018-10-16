В Рязанской области появится новый праздник

В Рязанской области установят новый праздник — День выпускников. Об этом сообщил
Решение о проведении в Рязанской области единого дня выпускника приняли по результатам опроса родителей и педагогической общественности в декабре 2017 года.
В ходе
«Подавляющее большинство опрошенных рязанцев поддержали предложение о проведении единого дня выпускника. Мы не можем проигнорировать мнение жителей региона, ссылаясь на финансовые или какие-либо другие трудности. Поэтому в 2019 году хотим организовать такой праздник, — сказал Любимов.
Предложения, поступающие от активистов, учтут и реализуют.
На заседании глава региона подчеркнул, что смысл проекта состоит не в том, чтобы «привести всех к единому знаменателю» и ввести какие-либо ограничения.
«Мы хотим сделать так, чтобы это был действительно праздник для всех наших выпускников и учителей, чтобы этот замечательный день запомнился на всю жизнь», — отметил политик.