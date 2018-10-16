В Рязани легкоатлеты закрыли летний спортивный сезон

В воскресенье, 14 октября, на стадионе «ЦСК» прошли соревнования по бегу, которые посвятили завершению летнего спортивного сезона. Об этом сообщил
В
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Фото: Администрация Рязани
В воскресенье, 14 октября, на стадионе «ЦСК» прошли соревнования по бегу, которые посвятили завершению летнего спортивного сезона. Об этом сообщил
В
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По их мнению, рост цен не произойдет одномоментно.