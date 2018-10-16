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16:40, 16 октября 2018 231
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В Рязани легкоатлеты закрыли летний спортивный сезон

В Рязани легкоатлеты закрыли летний спортивный сезон

Фото: Администрация Рязани

В воскресенье, 14 октября, на стадионе «ЦСК» прошли соревнования по бегу, которые посвятили завершению летнего спортивного сезона. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

В забеге поучаствовали 165 человек из 13 команд спортивных школ «Михайловская», «Юность», «Олимпиец», «ЦСК», ЦДТ «Октябрьский», «Метеор» Михайлов, РГВВДКУ, СЛУ ГА, Кораблинская ДЮСШ, шацкая ДЮСШ «Атлет», СШ «Алмаз», «Старт» из Скопина, ДЮСШ Елатьма.


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