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10:24, 16 октября 2018 1 055
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В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП с пенсионеркой на Московском шоссе 1

В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП с пенсионеркой на Московском шоссе

В Рязани ищут очевидцев наезда на пенсионерку на Московском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло 22 сентября примерно в 4:45 вблизи дома 22 «Б» на Московском шоссе.

26-летний рязанец, управляя фургоном «ВИС 2347», сбил 77-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате аварии пешеход была госпитализирована, после чего в течение суток скончалась.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, попросили обращаться по телефону: 29-74-99 или по адресу: улица Фирсова, дом №12, корпус 1, кабинет 13.


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