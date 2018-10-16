В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП с пенсионеркой на Московском шоссе

В Рязани ищут очевидцев наезда на пенсионерку на Московском шоссе. Об этом сообщила
ДТП произошло 22 сентября примерно в 4:45 вблизи дома 22 «Б» на Московском шоссе.
26-летний рязанец, управляя фургоном «ВИС 2347», сбил 77-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.
В результате аварии пешеход была госпитализирована, после чего в течение суток скончалась.
Всех, кто располагает какой-либо информацией, попросили обращаться по телефону: 29-74-99 или по адресу: улица Фирсова, дом №12, корпус 1, кабинет 13.