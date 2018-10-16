В Рязани украли 27 тонн гудрона стоимостью более полумиллиона рублей

Работники двух рязанских предприятий похитили более 27 тонн гудрона. Об этом сообщила
В совершении преступления подозреваются 55-летняя жительница города и 48-летний житель Рязанского района.
Стражам порядка стало известно, что в предприятие, которое занимается производством битума, приехал целый грузовик с гудроном. Его цена оказалась ниже рыночной.
Полицейские установили, что нефтепродукт произвели на крупном заводе, расположенном на окраине Рязани. Груз привез водитель экспедитор, однако разрешающих документов у него не было.
По информации страж порядка, сообщницей водителя стала весовщица. Она делала фальшивые записи после выгрузки материала.
Общую стоимость краденного оценили в 537 тысяч рублей.
По данному факту возбудили уголовное дело.