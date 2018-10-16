В Полянах отремонтировали еще одну улицу

В Полянском сельском поселении отремонтировали еще одну улицу. Об этом сообщил
Ранее работы
Отмечается, что ремонт улица — одна из четырех муниципальных инициатив, заявленных в этом году от Полянского поселения.
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В Полянском сельском поселении отремонтировали еще одну улицу. Об этом сообщил
Ранее работы
Отмечается, что ремонт улица — одна из четырех муниципальных инициатив, заявленных в этом году от Полянского поселения.
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