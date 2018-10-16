В Рязани вынесли приговор мужчине, угрожавшему парикмахеру автоматом. Злоумышленника приговорили к 150 часам обязательных работ,
В июле посетительнице салона красоты не понравилась оказанная парикмахером услуга. Женщина отказалась оплачивать ее и позвала знакомого «разобраться». Мужчина
На суде мужчина признал свою вину. Как оказалось, у него нет постоянной регистрации на территории России.
Злоумышленника приговорили к обязательным работам, автомат постановили уничтожить.
Приговор не вступил в законную силу.