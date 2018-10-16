Рязанцев пригласили поучаствовать в донорской акции «Река жизни»

В Рязани стартовала акция «Река жизни — 87». Об этом сообщил
В среду, 17 октября, с 8:00 до 12:30 кровь можно сдать на областной станции переливания и в отделении переливания крови в РОКБ в Канищеве.
В первый день акции, 16 октября, донорами стали 84 человека. Отмечается, что самыми активными были слушатели рязанской Академии ФСИН России.
Донором может быть любой человек в возрасте от 18 лет, имеющий вес не менее 50 кг, не перенесший вирусный гепатит и не относящийся к группе риска по ВИЧ-инфекции. Также необходимо при себе иметь паспорт или военный билет.
Участникам не выплатят материальной компенсации, но они будут иметь права на 2 отгула.
Для желающих бесплатно проведут нализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Результаты анонимные.