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16:21, 16 октября 2018 272
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Рязанцев пригласили поучаствовать в донорской акции «Река жизни»

Рязанцев пригласили поучаствовать в донорской акции «Река жизни»

Фото: Pixabay.com

В Рязани стартовала акция «Река жизни — 87». Об этом сообщил сайт «Рязанские Ведомости».

В среду, 17 октября, с 8:00 до 12:30 кровь можно сдать на областной станции переливания и в отделении переливания крови в РОКБ в Канищеве.

В первый день акции, 16 октября, донорами стали 84 человека. Отмечается, что самыми активными были слушатели рязанской Академии ФСИН России.

Донором может быть любой человек в возрасте от 18 лет, имеющий вес не менее 50 кг, не перенесший вирусный гепатит и не относящийся к группе риска по ВИЧ-инфекции. Также необходимо при себе иметь паспорт или военный билет.

Участникам не выплатят материальной компенсации, но они будут иметь права на 2 отгула.

Для желающих бесплатно проведут нализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Результаты анонимные.


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