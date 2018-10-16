Росстат назвал самый быстро дорожающий продукт

Росстат
С начала года килограмм пшена подорожал с 30 до 44 рублей. Заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова рассказала «
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Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
Росстат
С начала года килограмм пшена подорожал с 30 до 44 рублей. Заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова рассказала «
© RZN.info
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Открытие таблички приурочили к 75-летию со дня восстания в лагере «Собибор».