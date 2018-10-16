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13:10, 16 октября 2018 790
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Росстат назвал самый быстро дорожающий продукт

Росстат назвал самый быстро дорожающий продукт

Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

Росстат назвал самый быстро дорожающий продукт. Им оказалось пшено.

С начала года килограмм пшена подорожал с 30 до 44 рублей. Заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова рассказала «Российской газете», что пшено переместилось в сегмент дорогих круп. По ее прогнозам, дальнейшее повышение цен на продуктовом рынке не сильно отразится из-за незначительного потребления крупы.


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