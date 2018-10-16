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15:47, 16 октября 2018 414
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Пытался защититься. Рязанца осудили за убийство собутыльника

Пытался защититься. Рязанца осудили за убийство собутыльника

В Рязани осудили мужчину, который убил приятеля во время застолья. Об этом сообщил сайт Спасского районного суда.

Случай произошел зимой 2018 года. Мужчины распивали спиртное в доме подсудимого. Между ним и потерпевшим возник словесный конфликт. Один из мужчин схватился за нож и попытался ударить подсудимого. Последний выбил из рук приятеля нож, повалил его, подобрал нож и несколько раз ударил потерпевшего в туловище. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Подсудимый спрятал тело в подполе дома, вымыл нож и замыл следы крови тряпкой, которую сжег в печи.

Мужчина признал вину в покушении на убийство. Он пояснил, что опасался за свою жизнь, поскольку потерпевший был агрессивен, ругался матом, применял физическую силу, пытался ударить ножом.

Суд квалифицировал действия обвиняемого как убийство при превышении пределов необходимой обороны (часть 1 статьи 108 УК РФ).

Мужчине назначили год и 11 месяцев ограничения свободы с установлением определенных ограничений. Рязанца освободили из-под стражи в зале судебного заседания под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор не вступил в законную силу.


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