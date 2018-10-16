Исследователи
Оказалось, что наиболее высоко перспективы построения личной карьеры в своем городе оценивают москвичи — 74% и жители Санкт-Петербурга — 72%.
Среди городов с населением от 500 тысяч лидером оказалась Тюмень. 66% ее жителей считают, что они находятся в лучшем месте для построения карьеры.
На второй строчке оказался Краснодар (57%), на третьей — Иркутск (45%).
Рязань заняла седьмую позицию из 22, успешным для карьеры город считают 37% опрошенных. При этом 42% заявили, что Рязань — не лучшее место для профессионального роста.
Аутсайдерами рейтинга стали Киров (20%), Новокузнецк (20%) и Тольятти (16%).