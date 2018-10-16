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10:03, 16 октября 2018 752
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Почти сорок процентов рязанцев считают свой город лучшим для карьерного роста — исследование 1

Почти сорок процентов рязанцев считают свой город лучшим для карьерного роста — исследование

Исследователи SuperJob провели опрос и выяснили, жители каких городов считают их лучшими для построения карьеры. Респондентами стали 1500 человек из Москвы, еще 1500 — из Санкт-Петербурга, а также по 900 человек, живущих в городах с населением от 500 тысяч.

Оказалось, что наиболее высоко перспективы построения личной карьеры в своем городе оценивают москвичи — 74% и жители Санкт-Петербурга — 72%.

Среди городов с населением от 500 тысяч лидером оказалась Тюмень. 66% ее жителей считают, что они находятся в лучшем месте для построения карьеры.

На второй строчке оказался Краснодар (57%), на третьей — Иркутск (45%).

Рязань заняла седьмую позицию из 22, успешным для карьеры город считают 37% опрошенных. При этом 42% заявили, что Рязань — не лучшее место для профессионального роста.

Аутсайдерами рейтинга стали Киров (20%), Новокузнецк (20%) и Тольятти (16%).


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