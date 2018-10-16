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20:51, 16 октября 2018 238
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Наставником конкурса «Лидеры России» станет Валентина Матвиенко

Наставником конкурса «Лидеры России» станет Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что решила стать наставником конкурса «Лидеры России». Об этом передает ТАСС.

Матвиенко добавила, что хочет поделиться с молодыми людьми опытом, накопленном во власти.

«Это будет очень интересно для меня. Я буду делать все возможное, чтобы люди, которые выберут меня в качестве наставника, действительно стали лучшими», — добавила она.

Как считает Матвиенко, конкурс «открывает возможности молодым талантливым людям реализовать свой потенциал».

Также она подчеркнула, что в 1970-е участвовала в американо-советского проекте «Молодые политические лидеры» и рассказала, что готова поделиться этим опытом с участниками.

Всего во втором конкурсе «Лидеры России» наставниками станут 90 человек.

Помимо Матвиенко, среди них зампред правительства России Максим Акимов, министр науки и высшего образования России Михаил Котюков, министр спорта России Павел Колобков, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, гендиректор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и другие.

Напомним, в конкурсе могут поучаствовать рязанцы. За пять дней на него заявились более 50 тысяч человек.

Каждый финалист получит грант в размере миллиона рублей на выбранную им программу обучения.


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