Наставником конкурса «Лидеры России» станет Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что решила стать наставником конкурса «Лидеры России». Об этом передает
Матвиенко добавила, что хочет поделиться с молодыми людьми опытом, накопленном во власти.
«Это будет очень интересно для меня. Я буду делать все возможное, чтобы люди, которые выберут меня в качестве наставника, действительно стали лучшими», — добавила она.
Как считает Матвиенко, конкурс «открывает возможности молодым талантливым людям реализовать свой потенциал».
Также она подчеркнула, что в 1970-е участвовала в американо-советского проекте «Молодые политические лидеры» и рассказала, что готова поделиться этим опытом с участниками.
Всего во втором конкурсе «Лидеры России» наставниками станут 90 человек.
Помимо Матвиенко, среди них зампред правительства России Максим Акимов, министр науки и высшего образования России Михаил Котюков, министр спорта России Павел Колобков, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, гендиректор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и другие.
Напомним, в конкурсе
Каждый финалист получит грант в размере миллиона рублей на выбранную им программу обучения.